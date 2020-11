Messi e Neymar lamentam morte do ídolo Maradona: ‘Diego é eterno’

Craques foram às redes sociais para mostrar admiração ao ex-jogador que faleceu nesta quarta-feira, 25

Reprodução/ Instagram @leomessi Messi e Maradona trabalharam juntos na seleção argentina entre 2008 e 2010



A morte de Diego Armando Maradona pegou os craques do futebol de surpresa. Em dia cheio de homenagens e declarações, impossível Lionel Messi não se pronunciar. Visto como o maior jogador de futebol da Argentina desde Don Diego, o craque do Barcelona se pronunciou por meio de seu Instagram em uma mensagem emocionante. “Um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol. Nos deixa, mas não se vai, porque Diego é eterno. Fico com todos os momentos lindos vivivos com ele e queria aproveitar para enviar meus pêsames para a família e amigos”, escreveu Messi. A dupla trabalhou junto na seleção argentina, quando Maradona foi treinador entre 2008 e 2010.

Craque no Brasil, Neymar Jr. também se pronunciou sobre a morte do ídolo argentino. Em suas redes sociais, ele escreveu. “RIP Legend. Sempre estarás em nossas memórias, você deixou o seu legado. Futebol te agradece. Descanse em paz lenda”. O brasileiro conheceu Maradona quando era adolescente, mas nunca trabalhou com ele. Em diversas entrevistas, o argentino se rendeu ao talento do camisa 10 da seleção brasileira, o chamando de “imbatível” e “fenômeno”, porém, como sempre foi bem polêmico, não faltaram críticas e Dieguito até chegou a chamar Neymar de “mal-educado”.