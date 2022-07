Messi e Sergio Ramos se estranham e clima esquenta durante treino do PSG; assista 

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o argentino aparece incomodado após sofrer um empurrão do zagueiro durante uma disputa de bola

Reprodução/PSG Lionel Messi e Marquinhos durante partida amistosa do PSG



Lionel Messi e Sergio Ramos se estranharam durante um treino de pré-temporada no Paris Saint-Germain, realizado na última segunda-feira, 25, no Japão. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o argentino aparece incomodado após sofrer um empurrão do zagueiro durante uma disputa de bola – mesmo desequilibrado, o argentino conseguiu fazer o gol. As imagens mostram que o craque vai até Ramos e fala algo ao espanhol, visivelmente chateado com a entrada que recebeu.

Em outro momento, Sergio Ramos tenta se explicar para o colega de PSG, mas nota que Messi segue incrédulo. O zagueiro, então, vira de costas e não responde o argentino – não é possível saber o que os dois conversaram. Nas redes sociais, muitos internautas lembraram que eles foram rivais na Espanha, quando o atacante defendeu o Barcelona, enquanto o espanhol vestia as cores do Real Madrid. Com a pré-temporada finalizada, o elenco do PSG viaja para Israel, onde enfrentará o Nantes, pela Supercopa da França – o duelo acontece no próximo domingo, 31, às 15 horas (de Brasília).