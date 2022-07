Neymar desabafa após críticas sobre possível simulação em pênalti: ‘Passei muito tempo calado’ 

O craque do PSG e da seleção brasileira afirmou que voltará a questionar algumas matérias da imprensa brasileira

EFE/EPA/Ian Langsdon Neymar voltou a criticar a imprensa brasileira em sua conta no Twitter



Neymar voltou a usar suas redes sociais nesta terça-feira, 26, para rebater críticas sobre uma possível simulação em um pênalti durante a vitória do Paris Saint-Germain diante do Gamba Osaka, em amistoso de pré-temporada, realizado no Japão. Depois de responder uma matéria do “Ge.com” que falava em penalidade “fantasma”, o craque do PSG e da seleção brasileira desabafou e afirmou que voltará a questionar algumas matérias da imprensa brasileira.

“Ah pronto! Não posso contrariar uma matéria que está falando besteira que agora eu não aceito crítica? Meu amigo, sou criticado desde os meus 13 anos. Passei muito tempo calado, isso sim. Se falar algo que não concordo, voltarei a falar!”, disparou Neymar em sua conta no Twitter. “Toda ação provava uma reação… Fala o que quer, escuta o que não quer”, acrescentou o jogador de 30 anos, que ficou entre os assuntos mais comentados da rede social e foi criticado por diversos jornalistas.

Quem também se envolveu no tema foi o pai e agente de Neymar. Através do Instagram, o empresário criticou o apresentador André Rizek, do SporTV, chamando o jornalista de “dissimulado” e “covarde”. “Não há um simples pedido de desculpas, uma simples reflexão sobre o erro cometido. Erro, aliás, que dessa vez não foi do atleta desleal e simulador. Foi daquele que tem o microfone na mão, capaz de formar opinião. Com a sua rígida batuta, fruto de sua míope visão, manipulou o verbo. Quem, portanto, ‘dissimulou’? A retratação nunca tem a força da injusta acusação, mas sempre será uma saída honrosa”, criticou em um trecho da publicação.

