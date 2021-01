Messi é suspenso por dois jogos após cartão vermelho na Supercopa da Espanha

Argentino agrediu atacante do Athletic Bilbao na decisão e foi punido; foi a primeira vez em toda sua carreira no Barcelona que o camisa 10 foi expulso

Reprodução/ Twitter @FCBarcelona

Lionel Messi ficará de fora dos próximos dois jogos do Barcelona. Essa foi a punição que o argentino levou da Comissão de Competição da Espanha por ter recebido o primeiro cartão vermelho de sua carreira no time catalão. O camisa 10 atingiu o rosto do atacante Villalibre, do Athletic Bilbao, nos acréscimos da final da Supercopa da Espanha e foi expulso pelo juíz. O ato poderia render quatro jogos fora para Messi, mas foi aplicada a pena mínima indicada no regulamento. Sendo assim, o jogador será ausência no jogo da próxima quinta-feira, 21, contra o Cornellá pela Copa do Rei e também na partida contra o Elche, pelo Campeonato Espanhol, no domingo.

A punição veio em boa hora, já que Messi sentiu um desconforto na coxa enquanto disputava a semifinal da Supercopa contra o Real Sociedad e jogou contundido no domingo. Caso o Barcelona não elimine o Cornellá na Copa do Rei, o retorno do craque pode ser justamente contra o Athletic Bilbao na La Liga, no dia 31 de janeiro. Apesar de ter “estreado” as expulsões pelo Barça, Messi já foi expulso em duas ocasiões pela seleção argentina. A primeira vez foi em 2005, em sua estreia no time profissional, e a segunda na Copa América de 2019.