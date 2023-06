Na estreia de Bielsa, Uruguai goleia a Nicarágua por 4 a 1 em amistoso

Com time jovem e novo técnico, uruguaios mostraram bom futebol e empolgaram torcedores

EFE/ Gastón Britos Arezo abriu a goleada no estádio Centenário nesta quarta-feira



Marcelo Bielsa fez sua estreia à frente da seleção masculina do Uruguai nesta quarta-feira, 14, com vitória contra a Nicarágua por 4 a 1. A partida no estádio Centenário teve uma seleção uruguaia renovada, tanto no cargo de treinador como entre os titulares – jovens e promissores. Nomes de peso como Cavani e Luis Suárez ficaram de fora dessa convocação, que teve Varela, do Flamengo, e Bruno Méndez, do Corinthians. Frente a uma seleção inferior, o Uruguai não teve problemas para balançar as redes. Aos 8 minutos, Arezo abriu o placar para os donos da casa. Aos 37, Zalazar ampliou. No segundo tempo, aos 11 minutos, Rodríguez fez o terceiro. Demorou mais um pouquinho e novamente aos 37, Zalazar fez mais um. Nos acréscimos, Coronel fez o gol de honra da Nicarágua e o jogo terminou 4 a 1. A equipe encantou na goleada. Ainda nesta Data Fifa, o Uruguai enfrenta Cuba na terça-feira, dia 20, às 20h30 (horário de Brasília).