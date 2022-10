Messi marca, mas PSG fica no empate com o Benfica pela Liga dos Campeões

Equipes brigam pela liderança do Grupo H e estão empatadas em pontos; semana que vem fazem o jogo da volta em Paris

EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES PSG e Benfica voltam a se encontrar na próxima semana



O Paris Saint-Germain entrou em campo nesta quarta-feira, 5, para enfrentar o Benfica na terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões e empatou em 1 a 1, fora de casa. A equipe parisiense é a líder do Grupo H, mas está empatada com os portugueses em pontos e tem vantagem nos gols marcados. Dentro de campo tudo se resolveu no primeiro tempo. Messi abriu o placar aos 22 minutos com golaço, após passe de Neymar. Aos 41 minutos, Danilo fez contra e empatou o duelo. No segundo tempo, Neymar acertou a trave ao tentar uma bicicleta e Mbappé perdeu algumas boas chances. Rafa também teve a oportunidade de dar a vitória ao Benfica, mas desperdiçou. Sendo assim, a definição do líder da chave deve sair na próxima semana, no mesmo confronto em Paris. A Juventus venceu o Maccabi Haifa e chegou aos 3 pontos. A equipe italiana ainda tem chances de passar às oitavas e o time israelense já está eliminado.