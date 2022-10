Vinicius Jr. e Rodrygo marcam, Real Madrid vence Shakhtar Donetsk e segue com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões

Com o resultado, os espanhóis vão aos 9 pontos, deixando o segundo os ucranianos estacionados na segunda posição do Grupo F

EFE/Rodrigo Jiménez Vinicius Júnior marcou no confronto entre Real Madrid e Shakhtar Donetsk, pela Liga dos Campeões



O Real Madrid conseguiu manter os 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões 2022/23 nesta quarta-feira, 5, ao derrotar o Shakhtar Donetsk por 2 a 1, no Santiago Bernabéu, em confronto válido pela terceira rodada. O triunfo foi construído com o talento e o oportunismo dos brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo, que marcaram ainda no primeiro tempo. Antes do intervalo, Zubkov ainda descontou para os ucranianos, mas não conseguiu evitar o revés. Com o resultado, os espanhóis vão aos 9 pontos, deixando o segundo o Shakhtar estacionado na segunda posição do Grupo F, com apenas 4 pontos. Mais cedo, o RB Leipzig somou os primeiros 3 pontos ao ganhar do Celtic, lanterna da chave com apenas 1.