Messi perde pênalti, Barcelona fica só no empate com PSG e é eliminado da Liga dos Campeões

Time francês venceu por 5 a 2, no agregado, e se junta a Liverpool, Porto e Borussia Dortmund nas quartas de final da competição

EFE / EPA / YOAN VALAT Messi perde pênalti nos acréscimos do primeiro tempo



Lionel Messi até que tentou, mas o Barcelona não conseguiu reverter o placar de 1 a 4 para o Paris Saint-Germain do jogo de ida e foi eliminado da Liga dos Campeões. Com o empate em 1 a 1, o PSG se junta ao Liverpool, Porto e Borussia Dortmund nas quartas de final da competição. No Parc des Princes, a equipe espanhola entrou em campo precisando fazer 4 gols para se classificar e se mostrou mais ativa desde o início com pressão em Navas, mas saiu atrás no placar. Aos 30 minutos, o VAR marcou um pênalti de Lenglet em cima de Icardi. Mbappé converteu e aumentou a vantagem dos franceses para 5 a 1, no agregado. Sete minutos depois, Messi apareceu e fez um golaço de fora da área, para empatar a partida. Nos acréscimos, o árbitro marcou pênalti de Kurzawa em Griezmann e Messi foi para a cobrança, mas bateu mal e Navas defendeu.

No retorno do intervalo, o Barcelona continuou em cima da defesa francesa, mas parou na atuação de Navas e Marquinhos, que fecharam as portas para os espanhóis. Os últimos 10 minutos foram de drama para o Barcelona, que intensificou a pressão, mas o jogo terminou em 1 a 1. Com contrato se encerrando em julho, esse pode ter sido o último jogo de Messi pelo Barça na Champions League. Há rumores de que o craque argentino pode fechar com o PSG e refazer a dupla com Neymar.

Liverpool repete placar do jogo de ida e se classifica

No segundo jogo do dia, o Liverpool confirmou a vaga para as quartas de final ao vencer o RB Leipzig por 2 a 0 na Puskás Arena, em Bucareste. Tendo o placar de 2 a 0 a favor, o Liverpool não se acomodou e foi incisivo desde o início, mas só conseguiu abrir o placar no segundo tempo. Aos 25, Salah abriu o placar depois de contra-ataque rápido. Quatro minutos depois, Mané recebeu cruzamento de Origi e empurrou para as redes, sacramentando a classificação dos ingleses.