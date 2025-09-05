Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Messi se despede da seleção na Argentina com gols, vitória e choro: ‘Terminar assim aqui é o que sempre sonhei’

Messi se despede da seleção na Argentina com gols, vitória e choro: ‘Terminar assim aqui é o que sempre sonhei’

Despedida foi completa com festa das arquibancadas, dos companheiros e da família, choro no hino nacional ao lado dos filhos, dois gols, ‘olé’ e fácil triunfo diante da Venezuela por 3 a 0

  • Por Jovem Pan
  • 05/09/2025 00h10 - Atualizado em 05/09/2025 00h11
Photo by Luis ROBAYO / AF lionel messi Atacante argentino número 10, Lionel Messi, gesticula ao entrar em campo antes da partida de futebol entre Argentina e Venezuela, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA de 2026, no estádio Mas Monumental, em Buenos Aires

O 4 de setembro é mais uma data eternizada na carreira do gênio Lionel Messi. Nesta quinta-feira (4), em um estádio Monumental de Núñez lotado, em Buenos Aires, o camisa 10 fez seu último jogo com a seleção nacional na Argentina. “São muitas emoções. Vivi muitas coisas neste campo. É sempre uma alegria jogar na Argentina com o nosso povo”, disse o jogador, que desde os 16 anos se transferiu ao Barcelona, deixando o torcedor com um sentimento de querer vê-lo muito mais vezes desfilando seu talento no país.

A despedida foi completa com festa das arquibancadas, dos companheiros e da família, choro no hino nacional ao lado dos filhos, dois gols, ‘olé’ e fácil triunfo diante da Venezuela por 3 a 0. Messi (39′ e 80′) e Lautaro Martínez (75′) marcaram os gols da ‘Albiceleste’, já classificada para o Mundial do ano que vem. A noite festiva começou ainda na descida das delegações para a entrada em campo. Neste momento, Messi era só sorrisos. Perfilou na frente da fila para trazer a seleção ao gramado em encontro e troca de carinho com os filhos Thiago, Mateo e Ciro. Como bom pai, ajeitou o penteado do primogênito. Ainda recebeu o cumprimento de alguns venezuelanos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No gramado, a emoção já era evidente no semblante do astro. Torcedores exibiam faixas e um mosaico em maneira de agradecimento pelos 193 jogos – fez o 194º nesta noite -, com 112 gols e outras 58 assistências, além dos seis títulos, o mais importante o tricampeonato na Copa do Mundo de 2022, no Catar. O astro desabou assim que o hino nacional começou. Sob amparo dos herdeiros no campo e com a mulher, Antonella, registrando tudo das tribunas, Messi baixava a cabeça, respirava fundo e tentava manter a compostura. Estava extremamente emocionado e relutando em segurar as lágrimas. Um choro tímido daquele que sempre fez seus compatriotas sorrir.

A bola rolou e a missão dos companheiros era fechar a noite de maneira perfeita com uma vitória por 3 a 0 e dois gols de Messi, a festa de despedida local do astro pela seleção deu sequência. O camisa 10 buscava jogo e realizava boas tramas com a jovem sensação Mastantuono, de 18 anos e já no Rela Madrid, um dos candidatos a assumir o seu reinado após o adeus definitivo aos gramados – pode ocorrer após a Copa de 2026.

lionel messi (1)

atacante argentino número 10, Lionel Messi, abraça seus filhos antes da partida de futebol pelas eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Argentina e Venezuela, no estádio Monumental, em Buenos Aires │Photo by JUAN MABROMATA / AFP

O alívio que todos esperavam veio após um escorregão de Savarino no ataque. A Argentina acelerou e Julián Álvarez recebeu em clara oportunidade. O centroavante driblou o goleiro e sabia que não podia fazer o gol, mesmo com a meta aberta. Serviu Messi, que abriu o marcador em seu estilo: uma linda cavadinha. O time inteiro abraçou o camisa 10. “Messi, Messi, Messi”, cantava o Monumental todo vestido de azul e branco para celebrar o 35º gol do camisa 10 em Eliminatórias, 113º com a seleção. Humilde, o dono da festa apontou e agradeceu ao camisa 9 pelo presente.

Aplaudido pela assistência a Messi ao ser substituído, Julián Álvarez viu Lautaro Martínez entrar em sua vaga e ampliar no primeiro lance, de cabeça. A torcida, em êxtase, queria mais um da estrela da noite e ele veio, desta vez completando passe de Almada. Com punho cerrado, braço erguido e largo sorriso, o novo artilheiro das Eliminatórias, com oito gols, fechou uma linda e grandiosa festa que os argentinos esperam não ser definitiva – podia ser com um hat-trick, mas a cobertura nos minutos finais veio em impedimento.

Os parceiros de seleção fizeram questão de novamente abraçá-lo e teve quem também se emocionou, como o não menos importante Lautaro Martínez, dono do outro gol da partida. “É uma noite emocionante, inesquecível pelo que o Leo significa. Até o seu último dia conosco, o Leo continuará nos ensinando. Agradeço a ele por tudo o que deu à seleção e ao futebol.”

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Sarah Paula

