Milan elimina o Tottenham e volta às quartas de final da Champions após 11 anos

Equipe italiana empatou por 0 a 0 nesta quarta, mas venceu na ida por 1 a 0 e se junta a Bayern de Munique, Benfica e Chelsea na próxima fase

EFE/EPA/Andy Rain Milan volta às quartas de final depois de mais de uma década fora dos oito melhores do continente



Tentando se reafirmar no cenário do futebol europeu, o Milan está de volta às quartas de final da Liga dos Campeões após 11 anos. A equipe italiana ficou no empate sem gols com o Tottenham nesta quarta-feira, 8, em Londres, e avançou pela vitória da ida por 1 a 0. Nenhum dos jogos foi fácil. Os times fizeram partidas bem equilibradas. Nesta quarta, o Tottenham teve mais posse de bola, mas o Milan foi mais ofensivo e teve as melhores chances. Mesmo com a vantagem no placar, os italianos não se intimidaram e foram para cima. A vida dos Spurs ficou ainda mais difícil depois que Romero foi expulso aos 33 minutos. Nos acréscimos, o Tottenham teve a grande chance de fazer 1 a 0, mas o goleiro Maignan defendeu. No contra-ataque, os italianos acertaram a trave. A última vez que o Milan avançou para as quartas foi em 2012 e perdeu para o Barcelona. No outro jogo do dia, o Bayern de Munique eliminou o PSG e também avançou. Até o momento, Milan, Bayern, Benfica e Chelsea estão nas quartas de final.