Veja quais são as opções de Lázaro para substituir Renato Augusto no Corinthians diante do Ituano 

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Renato Augusto está fora das quartas de final do Campeonato Paulista



O técnico Fernando Lázaro tem um grande problema para escalar o Corinthians diante do Ituano, em confronto marcado para o próximo domingo, 12, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Homem mais criativo do Timão, Renato Augusto sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito e não terá condições de entrar em campo. Sem o meio-campista em apenas dois jogos na temporada, o Alvinegro sofreu justamente as únicas duas derrotas, diante Red Bull Bragantino e São Bernardo. Assim, o treinador corintiano e sua comissão técnica esperam escolher a melhor opção para substituir o camisa 8. Entre as alternativas, quatro jogadores podem tentar fazer a mesma função que o armador, sendo eles: Fausto Vera, Paulinho, Maycon, Du Queiroz.

Fausto Vera é um dos principais candidatos a ocupar o posto. Contratado na metade da temporada passada, o argentino rapidamente ganhou a vaga de titular, mas perdeu os jogos iniciais do Paulistão por causa de um trauma no tornozelo direito. Dinâmico, o meio-campista tem como ponto forte os chutes de longa distância, característica interessante para furar o possível bloqueio do Ituano. Já Du Queiroz, por sua vez, é conhecido por suas arrancadas e vem jogando bastante sob o comando do novo treinador. A entrada do jovem numa partida importante, assim, não serie totalmente surpreendente. Retornando de lesões e aperfeiçoando a forma física, a dupla Paulinho e Maycon corre por fora na briga. Mais experiente, o primeiro tem a seu favor o poder de decisão, sendo um atleta que “pisa” bastante na área e faz muitos gols.

Lázaro trabalhou com o elenco na tarde desta quarta-feira, no penúltimo treinamento antes do confronto diante do Ituano. Em confronto, único o time do Parque São Jorge precisa da vitória para conseguir a classificação. Em caso de empate, a disputa irá para as penalidades. A provável escalação do Corinthians tem: Cássio; Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera (Du Queiroz/Paulinho/Maycon), Giuliano e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto.