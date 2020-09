Morata chega a Turim para assinar contrato com a Juventus

Atacante passará por exames médicos nesta terça e, se aprovado, formalizará a transferência para a atual campeã italiana

Juventus pagará 10 milhões pelo empréstimo válido por uma temporada e tem opção de compra por 45 milhões de euros



O espanhol Álvaro Morata chegou na noite desta segunda-feira a Turim para assinar contrato com a Juventus, clube ao qual será emprestado pelo Atlético de Madrid. O atacante passará por exames médicos nesta terça e, se aprovado, formalizará a transferência para a atual campeã italiana para reforçar o elenco do agora técnico Andrea Pirlo, seu companheiro na equipe em 2014 e 2015.

“Ciao, Álvaro Morata”, escreveu a Juve no Twitter. O time pagará 10 milhões pelo empréstimo válido por uma temporada e tem opção de compra por 45 milhões de euros, segundo a imprensa italiana. A operação também prevê a possibilidade da Juventus prorrogar o empréstimo por uma segunda temporada em troca de mais de 10 milhões de euros, e formalizar uma possível transferência definitiva no ano seguinte, por 35 milhões.

A fórmula permitiria ao clube de Turim evitar despesas significativas nesta temporada, considerando que está acumulando perdas que estão próximas a 90 milhões de euros neste ano fiscal. Morata defendeu a Juve de 2014 a 2016 e participou da conquista de dois títulos do Campeonato Italiano e dois da Copa da Itália, além do vice da Liga dos Campeões 2015, com derrota para o Barcelona na final.