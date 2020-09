Em jogo ‘insano’, Liverpool estreia no Inglês com vitória sobre time de Bielsa

Os Reds contaram com um hat-trick de Mohamed Salah para vencer a emocionante partida de 7 gols

Shaun Botterill/EFE Mohamed Salah brilhou e fez 3 gols na vitória do Liverpool sobre o Leeds United



O Liverpool, atual detentor do título do Campeonato Inglês, precisou suar muito a camisa neste sábado, 12, para superar o Leeds United, atual campeão da segunda divisão, por 4 a 3, em jogo disputado no estádio Anfield Road. Na estreia das duas equipes pela competição, os Reds abriram o placar logo aos 4min do primeiro tempo, graças a gol de pênalti anotado pelo atacante egípcio Mohamed Salah. Oito minutos depois, os comandados por Marcelo Bielsa igualaram, quando o meia inglês Jack Harrison marcou.

O jogo seguiu eletrizante, com o zagueiro holandês Virgil Van Dijk desempatando a favor dos anfitriões, aos 20min, e o atacante inglês Patrick Bamford voltando a deixar tudo igual, passados dez minutos de bola rolando. Não demorou e, aos 33, Salah reapareceu para deixar recolocar o Liverpool em vantagem. Dessa vez, o novo empate do Leeds demorou um pouco mais e só saiu aos 21min do segundo tempo, quando o meia polonês Mateusz Klich marcou.

Nos instantes finais, aos 43, Salah mais uma penalidade para cobrar, após o atacante espanhol Rodrigo, filho do ex-lateral do Flamengo Adalberto, principal reforço do time treinado por Bielsa, derrubar o volante Fabinho dentro da área. O egípcio acertou e fechou o placar. Além do ex-Fluminense, que entrou em campo no decorrer da etapa complementar, os Reds contaram hoje com o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, que ficaram em campo ao longo dos 90 minutos.

*Com informações da Agência EFE