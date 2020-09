Messi joga, Coutinho marca, e Barcelona vence amistoso na Espanha

O Barça superou um time da terceira divisão espanhola no primeiro compromisso da pré-temporada

Alejandro García/EFE Após quase deixar o Barcelona, Lionel Messi esteve em campo no amistoso contra o Nástic



O Barcelona levou a melhor sobre o Nástic, da terceira divisão do Campeonato Espanhol, por 3 a 1, em primeiro amistoso de pré-temporada, realizado no estádio Johan Cruyff, onde o time B dos blaugranas manda partidas. O primeiro gol da equipe catalã sob o comando do técnico holandês Ronald Koeman foi marcado pelo atacante francês Ousmane Dembélé, aos 5min do primeiro tempo. Dez minutos depois, o também atacante francês Antoine Griezmann balançou a rede em cobrança de pênalti.

Poucos depois, aos 30min, o lateral-esquerdo espanhol Javier Bonilla descontou para os visitantes. No segundo tempo, com time totalmente diferente, após 11 substituições efetuadas por Koeman, o Barça balançou a rede mais uma vez aos 6min, quando Philippe Coutinho converteu nova penalidade e deu números finais ao duelo. A grande atração do amistoso foi a presença do atacante argentino Lionel Messi, que se apresentou uma semana depois dos companheiros, após imbróglio com a direção do clube catalão sobre a permanência. O camisa 10 foi titular, assim como o goleiro brasileiro Neto, e ficou em campo nos 45 minutos iniciais.

O atacante uruguaio Luis Suárez e o meia chileno Arturo Vidal, que devem deixar o Barcelona nos próximos dias, não foram relacionados para o amistoso, assim como o meia bósnio Miralem Pjanic, que chegou da Juventus para esta temporada. Outra ausência foi a do jovem atacante Ansu Fati, que se lesionou ontem durante treinamento. O Barcelona fará mais um amistoso nesta quarta-feira, também no Johan Cruyff, contra o Girona, da segunda divisão nacional. No dia 27, a equipe estreia no Campeonato Espanhol, recebendo o Villarreal no estádio Camp Nou.

*Com informações da Agência EFE