Na Liga Europa, jogadores do Nice prestam minuto de silêncio por vítimas de ataque em Basílica

Três pessoas morreram em atentado terrorista na Basílica de Notre-Dame na manhã desta quinta-feira, 29

Reprodução/ Twitter Jogadores do OGC Nice fizeram um minuto de silêncio por mortos em atentado à Igreja



A partida desta quinta-feira, 29, no estádio Allianz Riviera, em Nice, entre a equipe da casa e o Hapoel Beer Sheva, de Israel, pela Liga Europa, foi precedida por um minuto de silêncio em memória às vítimas do ataque terrorista islâmico ocorrido mais cedo na Basílica de Notre-Dame, na cidade francesa. Antes da bola rolar o clube publicou uma mensagem no Twitter oficial. “Nossos pensamentos estão com as vítimas e seus familiares”. A equipe venceu a partida por 1 a 0 com gol de Gouiri, mas está na última colocação do Grupo C por causa do saldo de gols.

L’#OGCNice a été saisi d’effroi en apprenant l’attaque survenue ce matin dans le centre-ville de Nice. 🖤 Toutes nos pensées sont tournées vers les victimes et leurs familles. pic.twitter.com/O7TdC9rfmf — OGC Nice (@ogcnice) October 29, 2020

“Um minuto de silêncio como sinal de respeito por aqueles que perderam suas vidas após o ataque terrorista em Nice na manhã desta quinta-feira”, anunciou a Uefa. O ataque deixou três pessoas mortas e alguns feridos. É o terceiro atentado desse tipo em pouco mais de um mês, o que levou o governo da França a elevar o nível de alerta terrorista do país.

*Com informações da EFE