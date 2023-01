Na prorrogação, Real Madrid vira contra o Atlético de Madrid e vai à semi da Copa do Rei

Após novo caso de racismo contra Vini Jr, a equipe merengue venceu por 3 a 1 com gols de Rodrygo, Benzema e Vinicius

O clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, pelas quartas de final da Copa do Rei nesta quinta-feira, 26, foi cercado de nervosismo depois que torcedores do Atlético penduraram um boneco com a camisa de Vini Jr. em uma ponte. O ato deu o que falar antes da partida, com os clubes e as federações se pronunciando. Dentro de campo, o jogo foi pegado e terminou com a vitória dos merengues por 3 a 1, que avançam para as semifinais. Quem abriu o placar foi Morata, aos 19 minutos. No primeiro tempo o Real teve dificuldades de armar seu jogo, mas no segundo tempo se lançou mais ao ataque e ‘bombardeou’ o goleiro Oblak. O ímpeto foi caindo e o Atlético cresceu, obrigando Courtois a fazer grande defesa aos 26 minutos. Mas aos 33 minutos, Rodrygo fez um belo gol e empatou. O jogo foi para a prorrogação e no primeiro tempo, o Atlético ficou com um a menos quando Sávic foi expulso. Aproveitando a vantagem, Karim Benzema virou para o Real Madrid aos 13 minutos. No fim, Vini Jr. deixou o dele e fechou o placar em 3 a 1. Também avançaram para as semifinais o Barcelona (fez 1 a 0 no Real Sociedad), o Osasuna (venceu o Sevilla por 2 a 1) e o Athletic Bilbao (venceu o Valencia por 3 a 1). Confrontos da próxima fase serão definidos em sorteio.