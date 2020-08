Não tinha espaço? Real Madrid empresta prodígio comparado a Messi

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira, 10, o empréstimo de Takefusa Kubo ao Villarreal por uma temporada. O meia japonês de 19 anos já até vestiu a camisa do novo clube, que celebrou a concretização da negociação nas redes sociais. “Sim, sim, sim, Take está aqui!”, escreveu o Submarino amarelo no Twitter. Além dos salários, o Villarreal pagará ao Real Madrid 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões na cotação atual) pela cessão do jogador no período, segundo informações do jornal espanhol Marca.

Takefusa Kubo é considerado um dos jogadores mais promissores do mundo. Formado nas categorias de base do Barcelona, ele chegou a receber o apelido de “Messi japonês”, por ter estilo de jogo semelhante ao do argentino. Canhoto, o baixinho de 1,73m joga com a bola colada ao pé e é extremamente habilidoso.

Kubo foi contratado pelo Real Madrid em junho de 2019, após passagens por Tokyo e Yokohama Marinos, do Japão. Na última temporada, atuou por empréstimo pelo Mallorca e, apesar de o clube ter sido rebaixado à segunda divisão nacional, o meia foi uma das revelações do Campeonato Espanhol, anotando quatro gols e cinco assistências em 36 jogos.

Ao fechar com o japonês, o Villarreal venceu a concorrência de muitos clubes que mostraram interesse em contratar Kubo. Apesar dos pedidos da torcida, o Real Madrid ainda não considera o atleta pronto para jogar pela equipe merengue principal e acha que ele dará um importante salto de qualidade indo ao Submarino Amarelo, que disputará a próxima edição da Liga Europa.

Veja, abaixo, o quanto joga Takefusa Kubo: