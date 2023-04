Napoli fica no empate com a Salernitana e adia comemoração do título no Italiano 

Restando seis rodadas para o término da competição, o Napoli tem 79 pontos e precisa de apenas mais dois pontos para garantir a taça matematicamente

EFE/EPA/CIRO FUSCO Jogadores do Napoli lamentam empate com a Salernitana



O Napoli frustrou seus torcedores neste domingo, 30, ao ficar apenas no 1 a 1 com a Salernitana, em pleno estádio Diego Armando Maradona, pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. Com a expectativa de confirmar o terceiro título do Scudetto, o primeiro dos últimos 33 anos, os Azuis entraram em clima de festa e dependendo apenas de si. Apesar da atuação abaixo do esperado, Mathías Oliveira abriu o placar para os mandantes e animou a torcida. No fim, Dia empatou o confronto e adiou a comemoração dos napolitanos. Restando seis rodadas para o término da competição, o Napoli tem 79 pontos e precisa de apenas mais dois pontos para garantir a taça matematicamente. Outra alternativa é ver as rivais Lazio (61) e Inter de Milão (59) tropeçarem em alguma partida. Desta forma, o conjunto do Sul pode celebrar na próxima quinta-feira, 4, diante da Udinese, fora de casa. Os únicos títulos do clube no Nacional foram obtidos nas temporadas 1986-87 e 1989-90, época em que Maradona exibia seu talento na Terra da Bota.