NBA avalia aumentar número de equipes, afirma comissário

Cidades como Las Vegas e Seattle pressionam para ter representação na liga, embora Adam Silver tenha advertido que não há um calendário definido para uma eventual ampliação

Thearon W. Henderson/Getty Images/AFP O dirigente destacou que o assunto é "realmente complicado", tanto pelas repercussões econômicas como pelas esportivas



Os proprietários de equipes autorizaram os dirigentes da NBA a iniciar uma “análise profunda” sobre as repercussões de expandir o número de franquias participantes, atualmente 30, informou o comissário da liga americana de basquete, Adam Silver. A reunião do Conselho de Governadores da NBA realizada na terça-feira (15), em Las Vegas, foi a primeira vez em que os proprietários abordaram oficialmente a questão, que há anos vem sendo debatida. Cidades como a própria Las Vegas e Seattle pressionam para ter representação na liga, embora Silver tenha advertido que não há um calendário definido para uma eventual ampliação do número de equipes. “Foi um passo significativo agora que nos comprometemos nesta análise profunda”, disse o comissário. “É algo para o qual não estávamos preparados antes”, acrescentou.

“Mas, além disso, ainda estamos no primeiro dia desta análise. Em termos de preço, possível calendário, ainda é muito cedo”, ressaltou Silver. O dirigente destacou que o assunto é “realmente complicado”, tanto pelas repercussões econômicas como pelas esportivas. Por exemplo, a inclusão de mais equipes pode diluir o talento da liga e afetar a competitividade, explicou. Na parte econômica, pode desvalorizar as franquias existentes, acrescentou. Silver disse que não percebeu na reunião quantos proprietários eram a favor da ampliação. “Não havia uma sensação na sala de que as pessoas estavam tomando um partido”.

“Chegou-se a um consenso rapidamente de que a administração da liga tinha que fazer este trabalho (…) O apetite na sala, eu definiria mais como curiosidade”, contou. Os proprietários também assistiram a uma apresentação sobre o projeto de uma liga europeia apoiada pela NBA. “Existe uma expansão de outro tipo que é a oportunidade europeia”, disse Silver. “O que estamos pensando em operar na Europa seria uma liga independente, mas o fato de criarmos novos times de basquete na Europa está relacionado”, explicou.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias