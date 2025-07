Santos aposta em Neymar, e líder Flamengo tenta superar crise com Pedro

Camisa 10 tem uma longa história com o Rubro-negro, marcada por atuações históricas como o duelo de 2011, vencido pelos cariocas por 5 a 4, mas com brilho absoluto do craque em uma batalha com Ronaldinho Gaúcho

Itawi Albuquerque/AGIF/Estadão Conteúdo O técnico Cléber Xavier reconhece que o momento exige cautela, mesmo com a presença de um jogador do calibre de Neymar



Santos e Flamengo se reencontram nesta quarta-feira (16), às 20h, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo de trajetórias opostas na temporada. Será o primeiro compromisso oficial do time paulista após a pausa para o Mundial de Clubes, enquanto a equipe rubro-negra já voltou aos trabalhos com vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no último sábado, no Maracanã. O Santos chega pressionado e encara a retomada da temporada com a missão de escapar da zona de perigo. Com 11 pontos, ocupa a 16ª colocação, apenas uma acima do descenso, e precisa de regularidade para respirar na tabela. A última vez que entrou em campo foi há mais de um mês, no dia 12 de junho, quando surpreendeu o Fortaleza fora de casa com um triunfo por 3 a 2.

Do outro lado, o Flamengo lidera a competição com 27 pontos, mas carrega para a Vila uma crise interna que tirou o foco da sequência positiva. O atacante Pedro, novamente deixado fora da lista de relacionados por Filipe Luís, publicou nesta segunda-feira uma nota oficial que escancarou o desconforto com sua situação no elenco. A ausência do artilheiro adiciona ruído em um time que, apesar do bom desempenho recente, vive dias conturbados nos bastidores. Apesar do momento distinto, o Santos aposta no fator casa e em um nome especial para tentar mudar o panorama: Neymar.

O camisa 10 tem uma longa história com o Flamengo, marcada por atuações históricas como o duelo de 2011, vencido pelos cariocas por 5 a 4, mas com brilho absoluto do craque santista em uma batalha com Ronaldinho Gaúcho. Recuperado de lesões, ele treinou normalmente nos últimos dias, com atenção especial às bolas paradas, e deve ser o centro da estratégia montada por Cléber Xavier. Outro nome que pode ganhar mais espaço é o de Deivid Washington, que vem treinando entre os titulares. Zé Rafael, que teve dificuldades físicas desde a chegada, enfim demonstra estar 100% e também deve começar jogando. Por outro lado, o volante Willian Arão, recém-contratado, ainda está fora de ritmo e deverá ter sua estreia adiada.

O técnico Cléber Xavier reconhece que o momento exige cautela, mesmo com a presença de um jogador do calibre de Neymar. Em entrevista ao jornalista André Hernan, foi direto: “Prometer um título neste momento não é realista. A Libertadores também não é uma promessa viável agora, mas se conseguirmos bons resultados e nos posicionarmos melhor na tabela, certamente estaremos na briga.” Além das dificuldades dentro de campo, o Santos precisa quebrar um tabu que já dura cinco anos: a última vitória sobre o Flamengo como mandante aconteceu em 2019, justamente na última rodada daquele Brasileirão. Na ocasião, o time paulista venceu por 4 a 0, já com o Flamengo comemorando o título antecipado.

Do lado do Flamengo, além da ausência de Pedro, o time comandado por Filipe Luís tem desfalques importantes. Alex Sandro está fora com uma lesão na posterior da coxa esquerda; Ayrton Lucas também segue em tratamento por conta da ferida na perna esquerda; e Michael, com dores no tornozelo, permaneceu no Rio de Janeiro. Pulgar ainda se recupera da cirurgia no pé direito, em processo de reabilitação no Chile.

Neste cenário, Varela deve herdar a lateral esquerda improvisadamente. Já Matheus Gonçalves, que esteve muito próximo de ser jogador do Cruzeiro, voltou a figurar na lista de relacionados após o clube recuar da negociação. O que tudo indica é que Filipe Luís seguirá a mesma linha de trabalho ao mesmo tempo que busca uma solução para a saída de Gerson, vendido ao Zenit, da Rússia. Jorginho é quem deve ganhar mais liberdade no meio de campo, enquanto o ataque seguirá com três jogadores: Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique.

Ficha técnica:

SANTOS X FLAMENGO

SANTOS – Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Deivid Washington. Técnico: Cléber Xavier.

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Viña); Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

HORÁRIO – 20 horas.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos–SP

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias