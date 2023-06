Netflix anuncia documentário sobre carreira de Vinicius Jr. para 2025

Destaque do Real Madrid, atacante brasileiro é um dos maiores nomes do futebol mundial atualmente

Reprodução/Twitter/@Real Madrid Destaque do Real Madrid, Vinicius Jr é esperança da seleção brasileira para o Hexa



Mais um jogador brasileiro ganhará um documentário sobre sua carreira na Netflix. Nesta terça-feira, 13, o streaming anunciou que está gravando uma série documental sobre a trajetória de Vinicius Jr, destaque do Real Madrid e da seleção brasileira. O projeto está em desenvolvimento e será lançado em 2025. Um pequeno teaser foi disponibilizado nas redes sociais de Vini e da Netflix com o registro descontraído do jogador dando uma ‘caneta’ em um amigo, em sua casa. O vídeo declara que Vini é “um dos maiores nomes do futebol mundial”. No Instagram, o atacante comemorou a oportunidade. “Vou fazer bonito…tá gravando? Muito feliz em anunciar documentário sobre minha vida em parceria com a Netflix. A estreia está prevista pra 2025, até lá fiquem com essa caneta. BAILA!”, escreveu.

Com as recentes lesões de Neymar, aos 22 anos Vinicius Jr. é o principal nome brasileiro na Europa. Cria da base do Flamengo, o atleta foi vendido ao Real Madrid em 2018 e desde então coleciona taças. São nove títulos na equipe merengue, entre eles uma Liga dos Campeões com direito ao gol decisivo na final. Pela seleção venceu dois Sul-Americanos nas categorias sub-15 e sub-17 e é esperança para o Hexa. Apesar do talento em campo, Vinicius virou notícia nesta temporada por sofrer diversos ataques racistas de torcedores na Espanha. O mais emblemático na partida contra o Valencia, no último dia 21 de maio, que causou reações no mundo inteiro.

Confira abaixo o teaser da série documental de Vinicius Jr: