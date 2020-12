Newell’s Old Boys põe à venda réplicas de camisa de 1993 usada por Maradona e Messi

Messi usou o uniforme no final de semana em homenagem a Maradona e aumentou os pedidos de venda dos torcedores

Reprodução/ Instagram @leomessi Lionel Messi e Maradona vestiram a camisa do Newell's no início da carreira



O Newell’s Old Boys ganhou uma “propaganda gratuita” de Lionel Messi no último final de semana, após o camisa 10 do Barcelona comemorar seu gol contra o Osasuna com uma camisa da equipe em homenagem a Diego Maradona. O modelo do uniforme era o de 1993, usado por ‘El Pibe’ enquanto defendia o clube. Contando com isso, o Newell’s anunciou que colocará à venda réplicas desse modelo de camisa. “O Newell’s lança ao mundo a camisa de 1993. Será possível conseguir a camisa que Diego vestiu pelo clube e que Leo Messi usou no último domingo para fazer uma homenagem que ficará na memória de todos”, disse o clube da cidade de Rosário em seu site oficial.

“Nesta semana, 27 anos depois, voltou a ocorrer esse fenômeno através das mãos de seu herdeiro: Leo Messi marcou um gol para o Barcelona pelo Campeonato Espanhol e decidiu recordar e homenagear o gênio do futebol mundial tirando a camisa do clube catalão e mostrando ao mundo a rubro-negra que Diego usou em sua passagem pelo Parque”, destacou o Newell’s, em referência a seu estádio, conhecido como El Coloso del Parque. O clube argentino deu detalhes sobre a camisa e disse que a iniciativa atende a uma demanda que surgiu nos últimos dias.

“(A homenagem) Levou a centenas de consultas sobre como conseguir esse modelo icônico e por isso decidimos colocar à venda uma réplica oficial. Trata-se de um modelo idêntico ao de 1993, confeccionado em um tecido leve e elástico com as cores vermelha e preta na frente e nas costas, onde está o número 10 de Diego, respeitando, além disso, as marcas Yamaha e Zanella (patrocinadores do clube naquele ano)”, detalhou.

A réplica será vendida em território nacional em pacotes premium ou regular. O torcedor que optar pelo premium receberá além da camisa uma caixa de edição especial, o certificado oficial do uniforme, cinco fotos e um “dossiê de Diego no Newell’s”, custando 9.700 pesos (R$ 621, na cotação atual). No pacote regular, além do uniforme vem certificado e dossiê por 4.500 pesos (R$ 288). Para vendas internacionais, o valor sobe para 99 euros + 30 euros (R$ 625 + R$ 189) do envio por FedEx.

*Com informações da EFE