Neymar abre o jogo e fala sobre renovação com o Paris Saint-Germain; confira

Atacante brasileiro tem vínculo com o PSG somente até a metade de 2022 e está sendo especulado em outros clubes da Europa

EFE/EPA/IAN LANGSDON Neymar durante partida do PSG na Liga dos Campeões da Europa



Com contrato até junho de 2022, Neymar ressaltou neste domingo, 31, a intenção de prolongar a passagem pelo Paris Saint-Germain, e disse acreditar na permanência do companheiro de ataque Kylian Mbappé. “Estou muito feliz (no PSG). As coisas mudaram bastante e quero continuar nas próximas temporadas. Mudaram muito e me sinto bem, estou mais tranquilo. Quero ficar, e acredito que Mbappé, também”, comentou em entrevista ao canal “Téléfoot”.

Sempre ventilado em outros clubes durante as janelas de transferência, Mbappé também tem contrato com o clube parisiense até junho de 2022.”(A permanência de Mbappé) é o que todos os torcedores do PSG querem. Todos queremos que o PSG seja um grande time. Gostamos de jogar juntos e quero aproveitar o melhor dele”, analisou o brasileiro, ao revelar que chama o francês de ‘Golden Boy’ (menino de ouro, em inglês). “Todo mundo sabe o quanto ele vale e o que é como jogador, mas fora dos gramados ele é incrível. Está sempre sorrindo, gosta de se divertir e é feliz. Somos muito parecidos nisso, é o que precisamos para estarmos 100%”, afirmou.

Ao relembrar a derrota do PSG para o Bayern de Munique na edição passada da Liga dos Campeões, que marcou a melhor campanha da história do time francês, Neymar lamentou o resultado, mas se mostrou otimista para a atual temporada. “Chorei depois da partida, me senti mal. Eu queria trazer aquela taça para a França, mas, infelizmente, não conseguimos. Teremos mais chances, com certeza. Neste ano, faremos de tudo para chegar à final e ganhar”, declarou.

*Com EFE