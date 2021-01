Neymar e Gabriel Jesus fazem aposta antes de final entre Palmeiras e Santos; confira

Confira o que os atacantes de PSG e Manchester City apostaram para a decisão da Libertadores

Montagem sobre fotos/Reprodução/Instagram/Neymar/Gabriel Jesus Neymar e Gabriel Jesus fizeram uma aposta para a final da Libertadores



Neymar e Gabriel Jesus, atacantes da seleção brasileira, fizeram uma aposta para a final da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Santos, que está marcada para às 17 horas (de Brasília) deste sábado, 30, no wstádio do Maracanã. De acordo com o camisa 10 do Paris Saint-Germain, se o Peixe levar o tetracampeonato, o jogador do Manchester City terá que pagar um jantar a ele. O bicampeonato do Verdão, por outro lado, fará com que Ney pague a refeição ao amigo.

Revelado nas categorias de base do Santos, Neymar conquistou vários títulos com a camisa do Alvinegro praiano, como o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e, claro, a própria Libertadores da América. Nesta semana, o craque voltou a admitir que, na infância, torcia para o Palmeiras, mas que passou a ser santista aos 12 anos, quando chegou ao time da Vila Belmiro.

Gabriel Jesus, por sua vez, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil com a camisa do Palmeiras. Fenômeno nas categorias inferiores do time alviverde, ele segue muito identificado com o clube, manifestando a sua torcida frequentemente nas redes sociais.