Neymar brilha em vitória do PSG sobre o Lorient pelo Campeoanto Francês

Mohammed Badra/EFE/EPA Neymar divide a artilharia do Campeonato Francês com Mbappé



O Paris Saint-Germain não fez um jogo brilhante, mas venceu o Lorient fora de casa, por 2 a 1. Os três pontos vieram graças a Neymar, este, sim, com uma jornada formidável neste domingo, 6. O brasileiro abriu o placar logo aos 9 minutos, após bobeada inacreditável do goleiro Mvogo — que tentou sair jogando com os pés, mostrando nenhuma habilidade para isso —, e cobrou um escanteio na cabeça de Danilo Pereira, aos 36 minutos do segundo tempo. Entre os dois gols do PSG, Moffi marcou para o Lorient, aos 8 minutos da segunda etapa. O ótimo jogo de Neymar às vésperas da convocação para a Copa do Mundo deixa os brasileiros animados. Neste início de temporada, o craque soma 15 gols e 11 assistências em 19 jogos. Ele divide a artilharia da liga francesa com o companheiro Mbappé (ambos balançaram as redes 11 vezes). Com 38 pontos em 14 jogos, o Paris lidera o campeonato com folga, a cinco pontos de distância do Lens. O Lorient tem 27 e está na quarta colocação, posição que garante classificação à Liga Europa.