Neymar condena caso de racismo em PSG x Istanbul Basaksehir: ‘Vidas negras importam’

Confira a manifestação do craque do Paris Saint-Germain após o incidente na partida da Liga dos Campeões da Europa

Reprodução/Twitter Neymar fez uma publicação dizendo não ao racismo após o caso no jogo entre PSG x Istanbul



Atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, Neymar se posicionou contra o racismo nas redes sociais. A publicação foi feita após o acontecimento histórico ocorrido na terça-feira, durante a partida entre Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir, válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Na ocasião, após um suposto ato racista do quarto árbitro, jogadores das duas equipes decidiram deixar o gramado. Neymar compartilhou uma foto de seu rosto parcialmente coberto por um punho cerrado. Na legenda, o jogador escreveu “Vidas Negras Importam”, em referência ao movimento americano Black Lives Matter. Em meio à paralisação da partida, uma imagem do brasileiro ao lado de Mbappé viralizou. Eles dizem ao juiz que “se o quarto árbitro não saísse de campo, eles não jogariam”.

E foi o que aconteceu. Os atletas se reuniram para debater o incidente e decidiram deixar o gramado de jogo, em uma atitude sem precedentes na Liga dos Campeões. A Uefa definiu que a partida será retomada nesta quarta-feira, às 14h55 (de Brasília) Também foi anunciada a troca de toda a equipe de arbitragem. O pontapé inicial será dado com o relógio marcando 13 minutos, momento em que o confronto foi paralisado. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o quarto árbitro, o romeno Sebastian Coltescu, teria ofendido o camaronês Pierre Webó, que é ex-atacante e atua como assistente técnico da equipe turca. Revoltado com o episódio, Webó reclamou do tratamento e foi expulso. Prontamente, os jogadores do Istanbul Basaksehir se mobilizaram contra a postura de Coltescu e tiveram a companhia dos atletas do PSG, liderados por Neymar. Quem comandou o movimento em campo foi o atacante senegalês Demba Ba, do Istanbul, que acabou expulso também.

O protesto teve a participação de jogadores reservas e de membros das comissões técnicas das duas equipes. A partida estava empatada por 0 a 0 antes da suposta ofensa proferida pela arbitragem contra o camaronês. Entre os participantes do jogo estavam o zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar pelo PSG, ambos da seleção brasileira. Na equipe turca, o lateral-direito Rafael também estava em campo. Um lance envolvendo Rafael foi o início da discussão. O brasileiro levou cartão amarelo por uma falta. Na sequência, integrantes da comissão técnica do Istanbul Basaksehir foram questionar a marcação da jogada. Durante o bate-boca, Webó e o técnico turco Okan Buruk levaram cartão amarelo e alegaram que houve por parte do quarto árbitro uma ofensa racista.

Neymar Jr no Twitter: “BLACK LIVES MATTER ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼 https://t.co/Y6114EFMFO” / Twitter

*Com informações do Estadão Conteúdo