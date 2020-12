Mbappé e Neymar defendem treinador adjunto do Istanbul vítima de racismo; assista

EFE / EPA / IAN LANGSDON

Uma ofensa racista do 4º árbitro Sebastian Coltescu contra o treinador adjunto do Istanbul Basaksehir, Pierre Webo, causou a revolta de jogadores e a paralisação do jogo da equipe turca com o Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir na tarde desta terça-feira, 08, pela 6ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Após ouvir a fala do árbitro, o jogador do Istanbul, Demba Ba, foi tirar satisfação com o profissional e o cobrou por ter chamado o auxiliar de “cara preto”. Outros atletas ficaram ao lado de Webo e declararam que não iriam mais jogar, entre eles a dupla Mbappé e Neymar. Em vídeo postado pelo Esporte Interativo, detentor dos direitos de transmissão do torneio, é possível ver os atacantes dizendo que não iriam voltar a campo se o 4º árbitro continuasse em campo.

"Se esse cara não sair daqui, não vamos jogar!" Veja o momento em que Neymar e Mbappé se posicionam contra a presença do quarto árbitro, acusado de racismo pelos jogadores do Istanbul Basaksehir. #NãoAoRacismo pic.twitter.com/YabtrnrdcH — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) December 8, 2020

"Por que quando você menciona um jogador preto, você tem que dizer 'esse cara preto'?" Demba Ba, atleta do Istanbul Basaksehir, questionou o quarto árbitro Sebastian Colţescu, que teria ofendido racialmente um membro da comissão técnica do seu time. pic.twitter.com/S1EozSiKkX — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) December 8, 2020

Seguindo a decisão de ambas as equipes, todos os jogadores foram para o vestiário e não retornaram a campo. Por meio de suas redes sociais, o Istanbul informou que a equipe não retornaria para o jogo depois do caso de racismo. Minutos depois, Mbappé publicou em sua conta pessoal “Diga não ao racismo! M. Webo, estamos com você”. Duas horas depois da paralisação, a UEFA anunciou que a partida será retomada nesta quarta-feira, 09, às 14h55 (horário de Brasília) de onde parou.