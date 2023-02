Jogador da República Tcheca assume homossexualidade: ‘Não quero mais me esconder’

Meio-campista Jakub Jankto, 27, usou as redes sociais para falar sobre o assunto, dizendo querer viver sua vida ‘em liberdade’

Robert Perry / POOL / AFP Atualmente, o jogador de 27 anos defende o Sparta Praga



O meio campista Jakub Jankto, que defende a seleção da República Tcheca e atualmente joga pelo Sparta Praga, assumiu sua homossexualidade nesta segunda-feira, 13. Em vídeo publicado nas redes sociais, Jankto fez a revelação e disse que não quer mais se esconder. “Como todo mundo, eu também quero viver minha vida em liberdade. Sem medos. Sem preconceito. Sem violência. Mas com amor. Sou homossexual e não quero mais me esconder”, afirmou o atleta no vídeo. Na publicação, equipes como Juventus, Barcelona e Real Madrid, entidades como a UEFA e atletas mostraram apoio ao jogador. Com 27 anos, Jaknto pertence ao Getafe, da Espanha, mas está emprestado ao Sparta Praga. Antes, o atleta defendeu Udinese, Ascoli e Sampdoria, na Itália. Ele também defende a seleção de seu país desde 2017.

Veja o vídeo publicado pelo atleta: