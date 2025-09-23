Neymar critica posição de Raphinha na Bola de Ouro: ‘Sacanagem demais’

Destaque do Barcelona na temporada passada, atacante brasileiro ficou em quinto lugar na premiação da ‘France Football’; o francês Ousmane Dembélé, do PSG, foi o vencedor

Vitor Silva/CBF Neymar e Raphinha se abraçam em jogo da seleção brasileira contra a Bolívia, pelas Eliminatórias



Neymar saiu em defesa do companheiro de Seleção Brasileira, Raphinha, após o atacante do Barcelona terminar em quinto lugar na Bola de Ouro deste ano. O prêmio, organizado pela revista France Football com votos de cem jornalistas de diferentes países, colocou o brasileiro atrás de Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Vitinha e Mohamed Salah.

O comentário do camisa 10 do Santos foi feito em uma publicação do influenciador Eduardo Semblano, do perfil Fui Clear. “Raphinha em quinto é sacanagem demais”, escreveu Neymar. Semblano também criticou o resultado: “Falta de vergonha na cara isso. Há anos”.

Raphinha chegou a ser considerado favorito ao prêmio durante a temporada, mas perdeu espaço diante do desempenho de Dembélé e do Paris Saint-Germain, campeão da Champions League. Mesmo assim, o brasileiro encerrou o ano com números expressivos: 34 gols e 25 assistências em 54 partidas, além de títulos da La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

Outro brasileiro entre os finalistas foi Vinicius Júnior, que havia sido vice em 2024, atrás de Rodri, do Manchester City. Desta vez, o atacante do Real Madrid ficou apenas na 16ª colocação, em uma temporada em que o clube espanhol conquistou somente a Supercopa da Uefa. Desde 2007, quando Kaká venceu a Bola de Ouro, nenhum brasileiro voltou a conquistar o prêmio. Neymar, que já apareceu seis vezes entre os dez primeiros, alcançou o terceiro lugar em 2015 e 2017, mas desde 2021 não figura mais entre os finalistas.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Dantas