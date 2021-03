Neymar deve ser opção no banco do PSG para o duelo contra o Barcelona pela Liga dos Campeões

Se recuperando de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, o atacante brasileiro estará disponível para o jogo de volta da oitavas de final

Reprodução/ Twitter Neymar se lesionou no início de fevereiro



Um mês depois da lesão no músculo adutor da coxa esquerda, Neymar pode retornar aos gramados na próxima quarta-feira, 10, contra o Barcelona, no duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O jogo de ida terminou 4 a 1 para o time francês. De acordo com o jornal Le Parisien, o atacante brasileiro deve começar a partida no banco e entrar no decorrer do jogo. Quem também deve retornar ao time é Angel di Maria, que se lesionou no início de fevereiro. Mesmo com um retorno parcial, o jornal afirma que o técnico Mauricio Pochettino não quer apressar as coisas para o brasileiro, mas vê com bons olhos uma participação de Neymar, já que o placar joga a favor do PSG.

Qualquer empate classifica a equipe francesa para a próxima fase, assim como uma derrota por até dois gols de diferença. A única ausência confirmada na equipe é Moise Kean, que está afastado com Covid-19. A provável escalação da partida desta quarta-feira, 10, conta com Navas; Kehrer ou Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa; Paredes e Gueye; Di Maria, Verratti e Mbappé; Icardi na frente. O duelo entre as equipes acontece no Parc des Princes, às 17h (horário de Brasília), com transmissão no Brasil da TNT Sports.