Ingresso autografado da última partida de Kobe Bryant na NBA é leiloado por R$ 230 mil

Em 13 de abril de 2016, o astro do Lakers se despediu das quadras marcando 60 pontos e entrando para a história como uma das melhores performances de despedida de um atleta na NBA

Reprodução/ TMZ Ingresso da última partida de Kobe pelos Lakers é arrematado em leilão por 40 mil dólares



Quanto custa um ingresso da última partida de Kobe Bryant na NBA autografado pelo astro? Segundo um torcedor norte-americano, exatos 40 mil dólares (R$ 233 mil, na cotação atual). Nessa semana um leilão na Goldin Auctions colocou a peça a venda e foi arrematado pela quantia milionária após 42 lances. A identidade do comprador é desconhecida. A última vez que Black Mamba entrou em quadra com a camisa do Los Angeles Lakers foi em 13 de abril de 2016 contra o Utah Jazz. Na ocasião, aos 37 anos, Kobe marcou 60 pontos sendo 15 dos 17 finais da partida. Até hoje, essa é considerada a melhor atuação de um atleta em sua despedida. O público naquela noite no Staples Center era de 18.997 pessoas.