São Paulo oscila e só empata com o Ituano na estreia do Paulistão

Tricolor erra na conclusão das jogadas e ficou no 0 a 0 em partida disputada no Morumbi

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo e Ituano ficam no empate no Morumbi



O São Paulo ficou no 0 a 0 contra o Ituano em sua estreia no Campeonato Paulista na noite deste domingo, 15, no Morumbi. A equipe comandada por Rogério Ceni dominou o jogo, porém pecou demais na hora da conclusão das jogadas. O Tricolor chegou a finalizar 20 vezes, mas só três foram ao alvo. A atuação foi melhor na primeira etapa, quando os donos da casa apresentaram maior volume de jogo. No segundo tempo, o Ituano esteve bem compacto na defesa e obrigou os donos da casa apostar em cruzamentos. Com a bola no pé, o Galo de Itu quase não levou perigo ao gol aos mandantes. Na segunda rodada, o Tricolor vai até Araraquara enfrentar a Ferroviária, às 19h30, na quarta-feira. No mesmo dia, o Ituano encara a Portuguesa, às 20h30, em Itu.

O primeiro tempo foi de domínio do São Paulo. No entanto a superioridade não foi transformada em gols. A chegada mais perigosa foi através de um chute de Pedrinho, onde a bola quase enganou o goleiro do Galo de Itu. Wellington Rato e Rodrigo Nestor também tiveram boas chances, mas não aproveitaram. O Ituano chegou uma vez com perigo, em chute de Felipe Saraiva defendido por Rafael. Wellington Rato buscou o ângulo em cobrança de falta, mas mandou por cima do gol. O Galo de Itu ficou mais presente no campo de ataque no início da etapa final. Bem compacto na defesa, o Ituano obrigava o São Paulo a tocar de lado. O time comando por Rogério Ceni voltou a pressionar a equipe visitante, porém faltava criatividade e apostava todas as suas fichas em cruzamentos. No fim do jogo, Igor Vinícius teve uma boa chance. Ele chutou forte, mas Jefferson Paulino mandou para escanteio, garantindo um pontinho para o time do interior. Após o apito final, a torcida vaiou o time.