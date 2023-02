PSG perde para o Bayern de Munique no primeiro jogo das oitavas da Liga dos Campeões

Derrota por 1 a 0 amplia ‘crise’ no lado francês, chegando a três jogos seguidos sem vitória

EFE/EPA/TERESA SUAREZ Coman marcou o único gol no Parc des Princes, no jogo de ida do mata-mata



Os ventos no Parc des Princes, na França, não estão dos melhores. Após duas derrotas seguidas, o Paris Saint-Germain perdeu para o Bayern de Munique por 1 a 0 nesta terça-feira, 14, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida de volta será em 8 de março, às 17h (horário de Brasília). Sem Mbappé, o PSG teve dificuldades no primeiro tempo. O Bayern dominou basicamente todo o tempo, mas não levou perigo ao gol de Donnarumma. No entanto, a história foi outra no segundo tempo. Logo aos 7 minutos, Coman abriu o placar depois de cruzamento de Davies. O PSG melhorou, Mbappé entrou em campo e quase empatou aos 27, mas Sommer fez grande defesa. No rebote, Neymar chutou e o goleiro suíço fez outra defesa. Mbappé marcou no rebote, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 36, Mbappé balançou novamente a rede, mas o gol foi anulado por outro impedimento. O PSG cresceu e aos 39, Messi quase empatou, mas a bola desviou na zaga. Nos acréscimos, Pavard foi expulso.