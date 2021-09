Liga dos Campeões: Cristiano Ronaldo marca nos acréscimos e United vira contra o Villarreal

Ingleses perdiam até os 15 minutos do segundo tempo, quando Alex Teles empatou e CR7 decidiu aos 50

EFE/EPA/Peter Powell Na comemoração, Cristiano Ronaldo tirou a camisa



Cristiano Ronaldo segue fazendo sua magia em Old Trafford. Nesta quarta-feira, 29, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, contra o Villarreal, o português marcou nos acréscimos e garantiu a vitória dos Red Devils por 2 a 1. Eles tinham perdido o primeiro jogo para o Young Boys. A partida não foi fácil para os ingleses. Com um primeiro tempo de muita pressão do Villarreal, aos oito minutos do segundo tempo, Paco Alcácer apareceu na pequena área para desviar cruzamento de Groeneveld e abrir o placar para os donos da casa. Com a pressão de duas derrotas, o United foi pra cima, e aos 15 Alex Teles fez um golaço para empatar o jogo. Quando tudo parecia decidido, Cristiano apareceu. O camisa 7 chutou cruzado, a bola passou por baixo do goleiro Rulli e morreu dentro das redes. 2 a 1.

O resultado melhora a condição do United na tabela do Grupo F. Com três pontos, os ingleses são o terceiro time na chave, empatado com o Young Boys e atrás da Atalanta, que é líder com 4 pontos. O Villarreal aparece em quarto com um ponto. Na próxima rodada o United enfrenta justamente os líderes no dia 20 de outubro, no Old Trafford. O duelo se repete no dia 2 de novembro e deve definir o primeiro da tabela.

Confira abaixo todos os resultados da 2ª rodada da fase de grupos:

Shakhtar Donetsk 0 x 0 Inter de Milão

Ajax 2 x 0 Besiktas

Real Madrid 1 x 2 Sheriff

Milan 1 x 2 Atlético de Madrid

Borussia Dortmuns 1 x 0 Sporting

PSG 2 x 0 Manchester City

Porto 1 x 5 Liverpool

RB Leipzig 1 x 2 Club Brugge

Atalanta 1 x 0 Young Boys

Zenit 4 x 0 Malmo

Wolfsburg 1 x 1 Sevilla

Bayern de Munique 5 x 0 Dínamo de Kiev

RB Salzburg 2 x 1 Lille

Juventus 1 x 0 Chelsea

Benfica 3 x 0 Barcelona