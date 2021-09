Messi desencanta, marca golaço e PSG vence o Manchester City pela Champions

Outro gol do time francês foi marcado por Gueye; rodada também foi marcada pela vitória do Sheriff, da Moldávia, contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu

EFE/EPA/YOAN VALAT Messi marcou o segundo gol da equipe no confronto contra o time inglês



Após algumas partidas apagadas e problemas físicos, Lionel Messi desencantou e marcou um golaço na vitória do Paris Saint-Germain contra o Manchester City pela segunda rodada da Champions League. No jogo disputado no Parque dos Príncipes nesta terça-feira, 28, o craque argentino marcou o segundo gol do PSG e sacramentou a vitória da equipe francesa. O meio-campista Gueye marcou o outro tento do PSG. Esse foi o primeiro gol de Messi com a camisa do PSG. Além do argentino, o goleiro italiano Donnarumma foi um dos destaques do jogo, fazendo boas defesas ao longo da partida e parando o ataque do City. Com o resultado, o PSG chega a quatro pontos, enquanto que o City tem três. Pela mesma chave, o Club Brugge também tem quatro pontos e ocupa a vice-liderança do grupo, enquanto que o RB Leipzig amarga a lanterna, sem pontos somados até o momento. Pelo grupo B, o Liverpool goleou o Porto fora de casa por 5 a 1, enquanto que o Atlético de Madrid virou contra o Milan jogando fora de casa, ganhando o jogo por 2 a 1. Pelo grupo C, o Borussia Dortmund venceu o Sporting por 1 a 0 enquanto que o Ajax bateu o Besiktas por 2 a 0. Entretanto, o grande momento do dia aconteceu no grupo D.

Zebra em Madri

Time sensação da atual edição da Champions, o Sheriff, da Moldávia, protagonizou o grande momento desta terça-feira ao vender o Real Madrid por 2 a 1 dentro do Santiago Bernabéu. O Sheriff abriu o placar no primeiro tempo com Yakhshiboev, que cabeceou no canto de Courtois. O Real Madrid foi para o ataque e, após muitas chances perdidas, empatou com Benzema, que cobrou um pênalti indefensável. O jogo parecia caminhar para o empate quando, aos 44 minutos do segundo tempo, o volante Thill acertou um lindo chute no ângulo do goleiro belga e sacramentou a vitória. Com o resultado, o Sheriff lidera o grupo com 6 pontos. O Real Madrid ocupa a segunda posição com três pontos. Pela mesma chave, Inter de Milão e Shakhtar Donetsk empataram em 0 a 0 e somam um ponto cada.