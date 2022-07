Neymar faz golaço de letra em treino do PSG no Japão; assista

O elenco parisiense fez diversas atividades na preparação para o amistoso diante do Kawasaki Frontale, marcado para esta quarta-feira, 20

EFE/EPA/YOAN VALAT Neymar durante partida do PSG na temporada passada



Em pré-temporada, o Paris Saint-Germain fez seu primeiro treino no Japão na manhã (horário de Brasília) desta segunda-feira, 18, no estádio de Chichibunomiya. Abrindo os portões do estádio e sendo assistido por cerca de 13 mil pessoas, o elenco parisiense fez diversas atividades na preparação para o amistoso diante do Kawasaki Frontale, marcado para esta quarta-feira, 20. Chamou atenção, porém, um golaço marcado por Neymar. O atacante brasileiro, que estava sendo cotado para deixar o PSG nesta janela de transferências, teve muita calma na frente de Keylor Navas para fazer uma pintura de letra. O craque, assim, mostra que está recuperado de dores no quadril, que o afastaram da partida amistosa contra o Quevilly Rouen. Além do Frontale, a equipe francesa ainda vai medir forças com Urawa Red Diamonds e Gamba Osaka antes de iniciar a temporada – o primeiro duelo oficial está agendado para o dia 30 de julho, diante do Nantes, pela decisão da Supercopa da França.