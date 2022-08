Tottenham e Chelsea vencem em estreia na Premier League; Liverpool empata com o Fulham

Spurs fez 4 a 1 no Southampton e Jorginho deu a vitória aos Blues aos 54 minutos (!) do segundo tempo

Reprodução/ Twitter @Spurs_PT Tottenham fez a melhor estreia, até o momento, do 'Big 6'



Este sábado foi de estreias na Premier League. Depois da vitória do Arsenal no jogo de abertura, o Liverpool entrou em campo contra o Fulham e empatou em 2 a 2 – indo buscar o resultado. O Fulham foi quem saiu na frente com Mitrovic, aos 32 minutos. No segundo tempo, aos 19 minutos, o reforço Darwin Núñez empatou. Aos 27, Mitrovic recolocou o Fulham em vantagem, em cobrança de pênalti. Aos 35 minutos, Salah deixou tudo igual novamente. Os Reds começam em desvantagem se olharmos os adversários de topo de tabela. O Chelsea, por exemplo, venceu o Everton com gol de Jorginho, de pênalti, aos 54 minutos (!) do segundo tempo. No entanto, a melhor estreia foi do Tottenham. A equipe de Conte saiu atrás no placar contra o Southampton. Ward-Prowse abriu o placar aos 12 minutos. Aos 21, Sessegnon empatou e dez minutos depois, Dier colocou o Spurs em vantagem. No segundo tempo, Salisu fez contra para o Tottenham e aos 63, Kulusevski marcou mais um, fechando em 4 a 1. Campeão na última temporada, o City estreia neste domingo contra o West Ham, às 12h30 (horário de Brasília). Pouco antes, às 10h, o United enfrentam o Brighton.