Neymar iguala Raí como brasileiro com mais gols pelo PSG em amistoso

Camisa 10 contabiliza 72 gols em 82 jogos com a camisa da equipe francesa

EFE/EPA/IAN LANGSDON Neymar, Icardi e Mbappé comemoram gol do PSG em amistoso



Enquanto o PSG fazia mais uma vítima nos amistosos realizados neste fim de temporada 2019-2020, Neymar chegava a uma importante marca na carreira. Nesta sexta-feira, segundo suas contas, ele igualou a marca de 72 gols marcados em 82 jogos com a camisa do clube, mesmo número que Raí, que defendeu o PSG na década de 90.

O time do camisa 10 já havia goleado o Le Havre, da 2ª divisão, por 9 a 0 no último fim de semana. Nesta sexta, aplicou uma nova goleada, desta vez sobre Waasland-Beveren, da 2ª divisão belga, no Parque dos Príncipes, em Paris, por 7 a 0.

Cerca de 5 mil torcedores puderam assistir Neymar, Mbappé, Di Maria e companhia. Apesar de não respeitar o distanciamento social, o público prestou homenagem aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente contra a covid-19.

Em campo, a disputa foi desequilibrada. Nos dois tempos de 30 minutos, o time francês criou inúmeras oportunidades de gol, a primeira com Aleksander Vukotic, aos 20 minutos. Aos 28, o brasileiro converteu um pênalti.

Na segunda etapa, Neymar, em novo pênalti, preferiu rolar para Icardi ao invés de bater direto, e o argentino marcou o terceiro. Mbappé, Choupo-Moting (duas vezes) e Loic Mbe Soh completaram o placar. O próximo amistoso da equipe será contra os Rangers, da Escócia, na terça-feira.

Neymar ainda se envolveu em um lance polêmico na partida. Logo após o segundo pênalti, o brasileiro se irritou com uma entrada forte de um zagueiro rival e o chutou. O lance poderia ter resultado em expulsão.

No dia 24, o PSG joga a final da Copa da França e, no dia 31, a final da Copa da Liga Francesa. Em 12 de agosto acontece a partida contra o Atalanta, válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

* Com Estadão Conteúdo