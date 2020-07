Tradicional, time de Bielsa volta à 1ª divisão da Inglaterra após 16 anos

Vice-campeão europeu em 1975 e dono de três títulos ingleses, o Leeds United viveu momentos de baixa neste século e chegou a figurar na League One, a terceira categoria do país

Reprodução/Twitter/ LOSC Marcelo Bielsa é o atual treinador do Leeds United, da segunda divisão inglesa



O Leeds United, do técnico argentino Marcelo Bielsa, garantiu a volta à primeira divisão do Campeonato Inglês nesta sexta-feira, 17, depois de 16 anos, mesmo sem entrar em campo, graças à derrota do West Bromwich para Huddersfield por 2 a 1, no jogo que abriu a 45ª e penúltima rodada da Championship. Vice-campeão europeu em 1975 e dono de três títulos do Inglês, o último deles obtido na temporada 1991/1992, o Leeds viveu momentos de baixa neste século e chegou a figurar na League One, a terceira divisão do país, de 2007 a 2010, mas agora, sob o comando de Bielsa, retorna à elite.

O time dirigido pelo argentino soma 87 pontos e só pode ser alcançado pelo Brentford, que tem 81 e assumirá a vice-liderança no próximo sábado, 18, caso ao menos empate com o Stoke City como visitante. Além disso, caso o Stoke não seja derrotado, o Leeds assegurará também o título da Championship. Na segunda divisão inglesa, o campeão e o vice sobem de maneira direta, enquanto um playoff envolvendo do terceiro ao sexto colocados define o último acesso.

O Hudderslfield, que na temporada passada disputou a Premier League, jogou em casa e fez 1 a 0 logo aos 4min de bola rolando, com gol de Willock. O’Shea empatou aos 42min, mas na segunda etapa, aos 41min, Smith Rowe garantiu o triunfo da equipe anfitriã, que, dessa forma, escapou da queda para a terceirona. Já o WBA, que chegou a lutar pela liderança, corre o risco de ter de encarar o mata-mata.

*Com informações do Estadão Conteúdo