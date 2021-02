Neymar lamenta ausência em Barça x PSG: ‘Top 3 dos jogos que mais queria jogar’

O craque sofreu uma lesão na coxa em uma dividida durante a partida diante do Caen, pela Copa da França, na semana passada

Matt Childs/EFE Neymar será baixa no PSG para a partida contra o Barcelona



Neymar não estará em campo na partida entre Barcelona e Paris Saint-Germain, marcada para esta terça-feira, 16, no Camp Nou, a partir das 17 horas (de Brasília), no confronto de ida válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Através de sua conta no Twitter, o atacante falou sobre a vontade de enfrentar a sua ex-equipe. “Top 3 dos jogos que mais queria jogar”, escreveu o camisa 10 do PSG e da seleção brasileira.

Neymar volta a ser desfalque do PSG em uma oitavas de final de Champions League após duas temporadas. Desta vez, o craque sofreu uma lesão na coxa em uma dividida durante a partida diante do Caen, pela Copa da França, na semana passada. A expectativa, agora, é que ele corra contra o tempo para enfrentar o Barcelona no confronto de volta, marcado para o começo de março. Ganhar a Liga dos Campeões com o time parisiense é o maior objetivo de Neymar, que já levantou todos os outros troféus na França.