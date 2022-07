Neymar marca dois e comanda goleada do PSG contra o Gamba Osaka

Amistoso encerrou a pré-temporada do clube francês no Japão; próximo compromisso é contra o Nantes pela Supercopa da França

Toshifumi KITAMURA / AFP Sarabia, Neymar e Mesis marcaram na goleada



No último amistoso da pré-temporada 2022/23 no Japão, o PSG não decepcionou e goleou o Gamba Osaka por 6 a 2. A partida foi disputada nesta segunda-feira, 25, no estádio de Suita, na cidade de Osaka. O grande nome do jogo foi o brasileiro Neymar, que marcou dois gols, sendo um de pênalti, e deu um assistência na partida. Sarabia, Nuno Mendes, Mbappé e Messi também marcaram para o time francês, enquanto Kurokawa e Yamami, um em cada etapa, descontaram para a equipe japonesa. Messi também fez boa partida, dando uma assistência para Neymar e marcado após receber passe do brasileiro. Com o resultado, o PSG se despede o Japão com 100% de aproveitamento em quatro amistoso. O próximo compromisso será na disputa pela Supercopa da França contra o Nantes, em partida que será disputada no dia 31 de julho no Bloomfield Stadium, em Tel-Aviv, Israel.