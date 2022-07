Dupla brasileira conquista medalha de bronze inédita no Mundial de Tiro com Arco

Marcus D’Almeida e Ana Luiza Caetano derrotaram sul-coreanos, atuais campeões olímpicos; ouro foi para Taipé e prata para os Estados Unidos

Reprodução / Instagram / @lulu_caetano02 Dupla brasileira foi bronze em etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco



A dupla brasileira formada por Marcus D’Almeida e Ana Luiza Caetano fez história neste domingo, 24, e conquistou a primeira medalha do país em uma disputa mista em etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco. Na disputa em Medellín, na Colômbia, D’Almeida e Caetano tiveram uma grande vitória na disputa por medalha, ao superar os sul-coreanos An San e Kim Je Deok, atuais campeões olímpicos em duplas mistas de arcos recurvos. Os brasileiros triunfaram por 6 a 2 para garantir o bronze inédito. Ana Luiza se tornou a primeira mulher brasileira medalhista em um campeonato deste calibre. O ouro ficou com Taipé Chinesa (nome usado por Taiwan em competições internacionais), que venceu os Estados Unidos na final por 5 a 4. Na competição por equipes masculina, a Coreia do Sul foi ouro, seguida de Espanha e Alemanha. No feminino, as coreanas também ficaram em primeiro lugar ao bater a Grã-Bretanha, e a França ficou com o bronze.

