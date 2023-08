Neymar, Mbappé e Verratti ficam de fora da estreia do PSG no Campeonato Francês

Craques do time parisiense não foram nem relacionados e estão envolvidos em rumores sobre transferências; partida acontece nesta tarde

LOIC VENANCE / AFP Neymar está envolvido em rumores sobre um possível retorno ao Barcelona



Os atacantes Neymar, Mbappé e o meio-campista Marco Verratti ficaram de fora da estreia do PSG pelo Campeonato Francês. Em conflito com a diretoria do clube, Mbappé está treinando separado do restante do grupo desde que anunciou sua intenção cumprir seu contrato até o final com o PSG, mas sem renová-lo. Ele não participou da excursão no Japão e na Coreia do Sul e jogou apenas cinco partidas na pré-temporada. Os dois lados estão irredutíveis: o PSG quer vender o jogador antes do fechamento da janela, enquanto o atleta diz não ter a intenção de deixar o clube antes do fim de seu contrato. Oficialmente, Neymar não foi relacionado por estar sofrendo uma “síndrome viral”, de acordo com o clube. Nesta semana, ele foi alvo de especulações sobre um possível retorno ao Barcelona. O PSG, por sua vez, está disposto a estudar ofertas pelo atacante e já admite poder perdê-lo ainda nesta janela. Por fim, Verratti, um dos líderes do elenco, está na lista de negociáveis pelo clube e não foi relacionado. Sem suas principais peças, o PSG vai a campo com trio de ataque recém montado, com os reforços Lee Kang-In, Gonçalo Ramos e Marco Asensio. A partida acontecerá na tarde deste sábado, 12, contra o Lorient.

*Com informações da AFP