Nos pênaltis, Austrália bate a França e vai à semifinal da Copa do Mundo; Colômbia leva virada e é eliminada pela Inglaterra

Com os resultados, os dois confrontos das semifinais estão definidos e mundial terá campeão inédito

RANCK FIFE / AFP Donas da casa garantiram primeira ida à semifinal na história do torneio



A Copa do Mundo Feminina 2023 conheceu suas últimas semifinalistas na manhã deste sábado, 12. Em jogos dramáticos, Austrália e Inglaterra garantiram a classificação e disputarão uma vaga na decisão do torneio, marcada para o dia 20 de agosto no Estádio Olímpico de Sidney. No primeiro jogo do dia, as donas da casa enfrentaram uma das favoritas do torneio, a França. No entanto, ao longo do tempo regulamentar e da prorrogação, o placar não saiu do zero, levando a decisão para a disputa de pênaltis. Ao todo, cada equipe cobrou 10 penalidades até que a Austrália derrotou a França e avançou para as semifinais pela primeira vez na história. O destaque foi para a goleira Arnold, que, apesar de ter perdido sua cobrança, defendeu duas penalidades em sequência e garantiu a classificação australiana.

No segundo jogo do dia, a Colômbia, sensação da Copa, chegou a sair na frente com um golaço de Santos, que encobriu a goleira inglesa com um chute de fora da área. No fim do primeiro tempo, Hemp aproveito uma falha da goleira Pérez e empatou a partida. No segundo tempo, Russo marcou o gol da virada e garantiu a Inglaterra na semifinal. A semifinal entre as equipes acontecerá na quarta-feira, 16, às 7h. Na outra chave, Espanha e Suécia disputam outra vaga na grande decisão, com o jogo programado para a terça-feira, 15, às 5h.