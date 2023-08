Neymar volta aos gramados após cinco meses e brilha em vitória do PSG sobre time da Coreia do Sul

Brasileiro participou dos 90 minutos do triunfo por 3 a 0 sobre Jeonbuk Motors

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Neymar voltou aos gramados nesta quinta-feira, 3



Após ficar cinco meses parado por causa de uma cirurgia ligamentar no tornozelo, o atacante Neymar voltou a entrar em campo nesta quinta-feira, 3. No último amistoso de pré-temporada do Paris Saint-Germain, o brasileiro participou dos 90 minutos da vitória por 3 a 0 sobre Jeonbuk Motors (Coreia do Sul), em jogo realizado na cidade de Busan. O craque não só vestiu as cores parisienses novamente como também brilhou, participando de todos os gols dos franceses. Além de balançar as redes duas vezes, o camisa 10 também deu uma assistência para Marco Asensio. Agora, a expectativa é que ele seja escalado para o duelo contra o Lorient, marcado para 12 de agosto, pela estreia do Campeonato Francês.