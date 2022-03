Neymar nega briga com Donnarumma e lamenta queda do PSG na Liga dos Campeões: ‘Derrota que mais doeu’ 

Além de compartilhar uma conversa no WhatsApp com o arqueiro italiano, que classifica a matéria do jornal ‘Marca’ como ‘inaceitável’, o camisa 10 do Paris e da seleção brasileira criticou o responsável por escrever a reportagem

EFE / Juanjo Martín. Neymar sendo marcado por Kroos durante Real Madrid x PSG



Neymar utilizou suas redes sociais, nesta quinta-feira, 10, para negar a informação de que ele teria brigado com o goleiro Gianluigi Donnarumma após a queda do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões diante do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, na Espanha. Além de compartilhar uma conversa no WhatsApp com o arqueiro italiano, que classifica a matéria do jornal “Marca” como “inaceitável”, o camisa 10 do PSG e da seleção brasileira criticou o responsável por escrever a reportagem. “Eu odeio vir aqui e falar sobre notícias… Mas essa do post anterior é mentira. Não houve briga nenhuma dentro do vestiário. Jornalistas incompetentes que querem se promover, tenta a próxima, tá?”, escreveu.

O atacante do Paris também classificou a derrota para o Real Madrid como uma das mais dolorosas de sua carreira. Depois de vencer por 1 a 0 no Parque dos Príncipes, o time francês saiu na frente com outro gol de Kylian Mbappé. No segundo tempo, no entanto, Karim Benzema marcou três vezes e deu a classificação para o conjunto espanhol. “Ontem foi uma das derrotas que mais me doeu”, escreveu Neymar, que chegou ao PSG em 2017 para ganhar a Liga dos Campeões, mas ainda não atingiu seu principal objetivo.