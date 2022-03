Neymar nega ‘corpo mole’ em queda na Liga dos Campeões e comenta vaias de torcedores do PSG

Pouco mais de uma semana após a queda para o Real Madrid, o atacante brasileiro disse que está passando ‘por dias complicados’

EFE / Juanjo Martín. Neymar sendo marcado por Kroos nas oitavas da Liga dos Campeões entre PSG e Real Madrid



Neymar voltou a comentar a eliminação sofrida com o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Pouco mais de uma semana após a queda para o Real Madrid, o atacante brasileiro disse que está passando “por dias complicados”, mas negou qualquer tipo de “corpo mole” na virada sofrida para o clube espanhol. Estão sendo dias complicados, semanas complicadas para nós. A gente não queria perder. A gente não está ali para isso, não programou isso. Ninguém fez corpo mole para isso. Muito pelo contrário. A gente se dedicou, se empenhou, treinou para buscar aquilo”, disse o camisa 10, no evento de lançamento de sua nova chuteira na capital francesa.

Recordando o período em que ficou fora dos gramados, Neymar disse que se esforçou para disputar as partidas contra o Real. “Voltei de lesão dando a minha vida para estar naquele momento. Por mais que fosse para perder, mas pelo menos estaria com o time dando a cara a tapa”, comentou o craque, que foi xingado no jogo seguinte do PSG, diante do Bordeaux, no último final de semana – Lionel Messi também foi vaiado. Sobre as críticas dos torcedores do PSG, o brasileiro preferiu não rebater. “Vida de atleta é assim. Um dia você está lá embaixo, perdeu o jogo, mas depois pode reverter tudo isso em pouco tempo. Futebol é gratificante por causa disso”, completou.