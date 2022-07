Neymar nega ter simulado pênalti em vitória do PSG e rebate site: ‘Matéria de m****’

O brasileiro contestou uma matéria do ‘Ge.com’ após a vitória sobre o Gamba Osaka, do Japão

EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN Neymar durante partida amistosa do PSG contra o Gamba Osaka, no Japão



Neymar foi a estrela do Paris Saint-Germain na vitória por 6 a 2 sobre o Gamba Osaka (Japão), na manhã desta segunda-feira, 25, em partida amistosa de pré-temporada. Autor de dois gols e uma assistência, o brasileiro se destacou e saiu do gramado como melhor em campo. Nem todas as notícias envolvendo o camisa 10, no entanto, foram positivas. O “Ge.com”, por exemplo, publicou uma nota em que repercute uma suposta simulação do atacante em uma penalidade assinalada a favor dos parisienses. Na manchete, o site fala em “pênalti fantasma”, mostrando o vídeo em que Neymar se atira no gramado, sem ter sido atingido por um rival japonês.

Imediatamente, no entanto, Neymar mostrou revolta e rebateu a nota através do Twitter. Fantasma? Ge sendo Ge… Tocou é pênalti! Bando de gente que nunca sequer chutou uma bola e fica fazendo matéria de merda”, disparou a estrela do PSG e da seleção brasileira. Nas redes sociais, internautas se dividiram sobre a penalidade marcada – o brasileiro acabou convertendo a cobrança e marcando para os franceses. Assista ao lance abaixo e veja o comentário do craque.