Neymar abre o jogo sobre rumores de saída do PSG: ‘Quero ficar’

Atacante da seleção brasileira se manifestou sobre possibilidade de deixar o clube francês após amistoso com o Urawa Reds, do Japão

Julien de Rosa/EFE Imprensa francesa afirma que Neymar ativou cláusula de renovação automática e ficará no PSG até 2027



Apesar dos rumores da imprensa internacional, o atacante Neymar disse que quer permanecer no Paris Saint-Germain. O craque da seleção brasileira abriu o jogo depois de um amistoso de seu equipe contra o Urawa Reds, em turnê dos franceses pelo Japão. “Eu quero ficar no Paris. Até agora, o clube não me disse nada. Ainda tenho contrato por alguns anos. O PSG realmente não me disse nada até agora”, disse o jogador. Os parisienses venceram os japoneses por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Pablo Sarabia, Kylian Mbappé e Arnaud Kalimuendo. Neymar e Messi entraram no segundo tempo – o brasileiro, inclusive, participou da jogada do terceiro gol.

Neymar também disse que está se sentindo em boa forma física depois das férias. Questionado se gostaria de dar uma resposta às críticas ao seu desempenho na temporada anterior, o atacante do PSG desconversou e afirmou que não tem “nada a provar a ninguém”. “A verdade é que não tenho nada para provar a ninguém. As pessoas falam demais porque não podem fazer mais nada. Eles me conhecem, sabem como eu sou, como eu jogo. Não tenho nada para mostrar. Gosto de jogar futebol e sou feliz”. O contrato do astro do futebol mundial com a equipe francesa foi assinado em maio de 2021 e tinha validade até 2025 – o acordo, porém, previa duas renovações automáticas, caso o jogador assim desejasse. A primeira extensão contratual ocorreu em julho do ano passado. De acordo com os jornais “L’Équipe” e “Le Parisien”, a segunda cláusula foi ativada no dia 1º de julho deste ano. À Jovem Pan, assessoria do clube negou que a opção tenha sido exercida. “Neymar tem opção de mais um ano de contrato, opção que pode ser ativada desde 1º de julho de 2022. Esta opção existe, mas ainda não foi formalizada”, disse à reportagem na época.