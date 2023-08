PSG aceita proposta do Al Hilal de R$ 482 milhões por Neymar; confira os detalhes 

Expectativa é que o brasileiro seja apresentado no decorrer desta semana, tendo a possibilidade de estrear pelo time diante do Al Feiha, no sábado, 19, pela Liga Saudita

EFE/EPA/Peter Powell Neymar vai jogar no Al Hilal nas próximas duas temporadas



Neymar será jogador do Al Hilal ainda nesta semana. Segundo a emissora francesa “RCM Sports”, o Paris Saint-Germain aceitou uma proposta de 90 milhões de euros (R$ 482 milhões) do clube da Arábia Saudita pelo atacante. Mais cedo, o brasileiro já havia entrado em acordo verbal com os sauditas, aceitando um salário astronômico. De acordo com o veículo de comunicação francês, o astro da seleção brasileira receberá 80 milhões de euros (R$ 430 milhões) por temporada. Seu contrato, a princípio, será válido por dois anos, com possibilidade de prorrogação. As conversas entre as partes avançaram na semana passada. Na segunda-feira, o craque expressou o desejo de sair do PSG ainda neste mês de agosto. Dois dias depois, o técnico Luís Enrique revelou que o astro não faz parte dos planos do time para esta temporada. Desta forma, a expectativa é que Neymar seja apresentado no decorrer desta semana, tendo a possibilidade de estrear pelo Al Hilal diante do Al Feiha, no sábado, 19, pela segunda rodada da Liga Saudita.

Jogador mais caro da história do futebol, Neymar foi comprado junto ao Barcelona por 222 milhões de euros, na metade de 2017. Desde que desembarcou na França, o atacante colecionou lesões e problemas extracampo. Contratado para ser o protagonista do PSG, o brasileiro foi ofuscado por Kylian Mbappé nas últimas temporadas. Ainda assim, o jogador conquistou 13 títulos pela agremiação parisiense, sendo cinco da Liga Francesa. Principal objetivo do clube, a Liga dos Campeões da Europa não foi conquistada. Ao todo, foram 163 partidas, com 118 gols e 70 assistências.